Seria tragicznych wypadków. Nie żyje 31-letni mężczyzna

31-letni mężczyzna zginął w wypadku samochodowym w Lipnicy Wielkiej na Sądecczyźnie, trzy osoby trafiły do szpitala. To kolejny śmiertelny wypadek w Małopolsce.

Do tragedii doszło na drodze lokalnej, na ostrym zakręcie, na wzniesieniu. Kierowca stracił panowanie nad kierownicą, opel wypadł z drogi i dachował. Na miejscu zginął 31-letni pasażer.

Jedną pasażerkę śmigłowiec zabrał do szpitala do Krakowa. Kierowca i druga pasażerka zostali przetransportowani do szpitala w Nowym Sączu.

To drugi śmiertelny wypadek w ten weekend na małopolskich drogach. Wcześniej, w godzinach nocnych, 32- i 34-latek zginęli w wyniku zderzenia samochodu z drzewem. Dwie osoby – kierująca pojazdem 30-latka i 25-letni pasażer trafili do szpitala w Tarnowie. Do wypadku doszło na łączącej Tarnów z Tuchowem drodze wojewódzkiej nr 977.

RadioZET.pl/PAP/DG