Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, do jakiego doszło w poniedziałek na drodze ekspresowej S8 w Łódzkiem. W wyniku zderzenia dwóch aut prawdopodobnie jedna osoba nie żyje, druga jest ranna. Trasa w kierunku Wrocławia jest zablokowana.

Jak poinformował Kamil Brudnicki z Punktu Informacji Drogowej łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, do zdarzenia doszło na 368. kilometrze trasy między Piotrkowem Trybunalskim a Rawą Mazowiecką.

W miejscowości Czerniewice samochód osobowy jadący pod prąd doprowadził do zderzenia czołowego z innym samochodem osobowym. Prawdopodobnie jedna osoba nie żyje i jedna jest ranna. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Według drogowców utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godz. 15.

RadioZET.pl/PAP