Na torach leżała kobieta. Po tragicznym wypadku utrudnienia w ruchu pociągów

Na trasie Legnica-Lubin do odwołania wstrzymano ruch kolejowy. To po tragicznym wypadku, do którego doszło w czwartek rano. Na przejeździe kolejowym w Lubinie pociąg potrącił leżącą na torach kobietę. Zginęła na miejscu.

Przyczyny wypadku ustala teraz policja. Koleje Dolnośląskie wprowadziły autobusową komunikację zastępczą.

„Prosimy o zrozumienie, przy takich tragicznych zdarzeniach jesteśmy uzależnieni od decyzji właściwych organów, które determinują całą organizację przewozów. Informujemy o możliwości złożenia reklamacji na adres reklamacje@kolejedolnoslaskie.eu" – poinformowali przedstawiciele Kolei Dolnośląskich.

RadioZET.pl/wroclaw.wyborcza.pl/