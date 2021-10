Co najmniej pięć osób zostało rannych w zderzeniu ciężarówki z autobusem w Małej Piaśnicy na Pomorzu. "Przejazd zablokowany" – poinformował reporter Radia ZET Maciej Bąk.

Wypadek w Małej Piaśnicy na drodze wojewódzkiej nr 218. Jak przekazał na Twitterze reporter Radia ZET, doszło do niego na trasie do Wejherowa. "Przejazd zablokowany" – przekazał Maciej Bąk.

Mała Piaśnica. Zderzyły się trzy pojazdy, rannych jest 5 osób

Jak poinformował PAP we wtorek rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Łukasz Płusa, do zderzenia trzech pojazdów doszło przed godz. 15 we wtorek. - Na chwilę obecną jest pięć osób poszkodowanych - dodał Płusa.

Na miejsce wypadku jedzie zastępca komendanta straży pożarnej z Wejherowa. Skutki wypadku usuwa sześć zastępów straży pożarnej.

RadioZET.pl/Maciej Bąk/Nadmorski24.pl/TTM