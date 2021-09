Śmiertelnie potrącił młodą kobietę na pasach i uciekł. Policja prosi o pomoc

Wypadek zdarzył się w sobotę po godzinie 5.00 na drodze krajowej nr 44 w Mikołowie w województwie śląskim. Policja przekazała, że 41-letnia mieszkanka Rudy Śląskiej została potrącona niedaleko skrzyżowania ulic Gliwickiej, Górnośląskiej i Jesionowej.

Wypadek w Mikołowie. Śmiertelne potrącenie 41-latki

– Według świadków, kobieta przechodziła na czerwonym świetle, a sprawca, który poruszał się samochodem osobowym, zbiegł – powiedziała w rozmowie z Dziennikiem Zachodnim mł. asp. Ewa Sikora, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie.

Kierowca jechał szybko, co przełożyło się na dużą siłę uderzenia. Mimo reanimacji kobiety nie udało się uratować.

Policja w Mikołowie poszukuje sprawcy wypadku. Śledczy ustalili, że pojazd, którego kierujący potrącił kobietę, a następnie odjechał w kierunku centrum Mikołowa, to samochód osobowy koloru czarnego: skoda fabia II (rocznik 2011-2015) lub skoda roomster (rocznik 2011-2015).

Kierowca uciekł. Policja apeluje do świadków

„Policjanci proszą o kontakt wszystkich, którzy mają jakąkolwiek wiedzę mogącą przyczynić się do wyjaśnienia okoliczności wypadku, a przede wszystkim ustalić uczestnika zdarzenia, który zbiegł z miejsca. Świadkom zapewniamy anonimowość. Szczególny apel kierowany jest do samego kierującego, by zgłosił się do najbliższej jednostki Policji i przedstawił swoją wersję zdarzenia” - czytamy w komunikacie mikołowskiej policji.

Informacje można przekazać Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie, wysłać mail na adres kryminalny@mikolow.ka.policja.gov.pl lub skontaktować się telefonicznie pod numerami: 47 85 582 80 (od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 - 15.30) lub 47 85 582 00 (całodobowo przez 7 dni w tygodniu). Informacje można przekazywać również poprzez numer alarmowy 112.

RadioZET.pl/Dziennik Zachodni