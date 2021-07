8-latek zginął w czasie rodzinnego spotkania we wsi Milejów koło Piotrkowa Trybunalskiego. Ciocia najechała na chłopca w momencie wyprowadzania samochodu z garażu.

Do wypadku we wsi Milejów doszło w sobotę 24 lipca. Jak podaje ''Dziennik Łódzki'', w jednym z gospodarstw rolnych odbywało się rodzinne spotkanie. 8-latek wraz z rodzicami i trojgiem rodzeństwa przyjechał do Milejowa w odwiedziny.

Milejów. 8-latek nie żyje. Ciocia przejechała dziecko samochodem

Z relacji śledczych wynika, że tragiczne zdarzenie miało miejsce na podwórzu gospodarstwa. 8-latek chciał wyciągnąć spod samochodu kota. Chłopiec położył się za pojazdem. W tym samym momencie ciocia 8-latka zaczęła manewr cofania, aby wyprowadzić samochód z garażu. Kobieta najechała na dziecko, które zmarło na miejscu mimo reanimacji.

- W toku wstępnych czynności procesowych ustalono, że chłopiec w chwili zdarzenia mógł się znajdować w pozycji leżącej za samochodem - powiedziała Magdalena Czołnowska-Musioł, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Prokuratura Rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 43-letnia ciocia chłopca nie usłyszała jeszcze zarzutów.

RadioZET.pl/Dziennik Łódzki