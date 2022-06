Samochód wjechał w ludzi przed przejściem dla pieszych. Dramatyczny wypadek w Poznaniu

Jedna osoba zginęła, a druga trafiła do szpitala po tym, jak w niedzielę wieczorem w Poznaniu kierowca mercedesa, próbując uniknąć zderzenia z poprzedzającym go samochodem, potrącił pieszych w rejonie przejścia przez jezdnię.

Do wypadku doszło około godz. 20 na al. Wielkopolskiej przy Parku Adama Wodziczki, w rejonie przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej - informuje sierż. sztab. Łukasz Kędziora z zespołu prasowego wielkopolskiej policji.

Około 60-letni kierujący osobowym mercedesem próbował ominąć poprzedzający go samochód, który zatrzymał się, by przepuścić pieszych. - Nie chciał najechać na to auto i prawdopodobnie wtedy kierujący zjechał na prawe pobocze i uderzył w ludzi, którzy stali przed przejściem dla pieszych - opisuje Kędziora.

- Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, druga trafiła do szpitala - zaznaczył policjant. Dodał, że kierowca mercedesa był trzeźwy.

RadioZET.pl/PAP