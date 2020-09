Czworo dzieci w szpitalu po dramatycznym wypadku. Jedno z nich w ciężkim stanie

Wypadek w Robakowie pod Chełmnem. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i ciężarówki do szpitala trafiła kierująca osobówką i podróżujące z nią dzieci. Jedno z nich jest w ciężkim stanie.

Do wypadku doszło we wtorek przed południem na trasie wojewódzkiej 543. W Robakowie zderzyły się dwa samochody osobowe i jeden ciężarowy. - Z informacji przekazanych mi przez funkcjonariuszy, którzy byli na miejscu, wynika, że w stojącą na poboczu ciężarówkę uderzył samochód marki kia. Prowadziła go kobieta. Przyczyny wypadku pozostają nadal nieustalone – przekazała oficer prasowa KPP w Chełmnie asp. Dorota Lewków.

Wiadomo, że pięć osób podróżujących samochodem — dwie w wieku siedemnastu, jedna czternastu i jedna ośmiu lat oraz kierująca pojazdem — zostały przetransportowane do szpitali w Grudziądzu i Toruniu. Rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu Janusz Mielcarek przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że do toruńskiej lecznicy trafiły dwie siedemnastoletnie osoby, których stan jest dobry. - Trafiły one na obserwację na oddział chirurgii. Nie stwierdzono u nich poważnych obrażeń - podkreślił Mielcarek.

Rzecznik prasowa szpitala w Grudziądzu Izabela Hirsch-Lewandowska potwierdziła, że do placówki przetransportowano jedną osobę dorosłą i dwójkę dzieci. - Stan jednego dziecka lekarze określają jako ciężki - dodała.

RadioZET.pl/PAP