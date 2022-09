38-letni mężczyzna miał doprowadzić do zderzenia z ciężarówką w Rybniku, by zabić żonę - wynika z ustaleń śledczych. Według prokuratury przed wypadkiem wyłączył poduszkę powietrzną, celowo wjechał wprost pod ciężarówkę i nie hamował. Kobieta przeżyła, ale z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala.