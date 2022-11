Wypadek zdarzył się około godz. 15.30. Samochód potrącił trzy dziewczynki, które przechodziły przez przejście dla pieszych, gdy wracały ze szkoły.

- Dziewczynki miały zielone światło. Samochód, który je potrącił, odjechał. Świadkowie pojechali za nim i powiadomili policję - powiedziała nam podinsp. Katarzyna Cisło.

Wypadek w Świniarsku. Dwie dziewczynki potrącone na pasach

Poszkodowane dziewczynki to obywatelki Ukrainy w wieku od 10 do 14 lat. Zostały przewiezione do szpitala.

Kierowca został już zatrzymany. - To 77-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu nowosądeckiego. Był trzeźwy, ale pobrano od niego krew do badań - przekazała podinsp. Katarzyna Cisło. Policjantka dodała, że odebrano mu prawo jazdy.

Na miejscu pracuje policja i pogotowie. Są duże utrudnienia.

