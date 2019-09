Pijany nastolatek na czerwonym wjechał na skrzyżowanie. Siedem osób rannych

Siedem osób zostało poszkodowanych w zderzeniu dwóch samochodów na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 11 w Tarnowskich Górach. Sprawca wypadku to 18-latek. Był pijany.

Do wypadku w Tarnowskich Górach doszło w sobotę rano na skrzyżowaniu dk 11 z ul. Opatowicką. 18-letni kierowca wjechał na skrzyżowanie mimo czerwonego światła i zderzył się z innym autem. Jak się okazało, był pijany. Miał 1,2 promila.

On sam, podobnie jak sześć rannych osób, trafił do szpitala. Wiadomo już, że w aucie, którym kierował, wiózł trzy 16-latki. Z kolei w renault, oprócz 63-letniego kierowcy, były jeszcze dwie osoby – 62-letnia kobieta i o rok starszy mężczyzna. Poszkodowani trafili do szpitala.

Sprawca wypadku prawo jazdy miał od niedawna. Kiedy wyjdzie ze szpitala, usłyszy zarzuty. Grożą mu co najmniej dwa lata więzienia i surowa grzywna.

RadioZET.pl/PAP/Dziennik Zachodni