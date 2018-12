Wjechał w matkę i córkę na pasach. Ich ciała znaleziono 50 metrów od wypadku

Dwie osoby - matka i córka - zginęły w wyniku potrącenia, do którego doszło na jednym z przejść dla pieszych w Toruniu. Kierowca BMW doprowadził do wypadku prowadząc auto z bardzo dużą prędkością.

Tragiczne zdarzenie, o którym informuje m.in. TVP Info, miało miejsce w sobotni wieczór, ok. godz. 19:30, na przejściu dla pieszych na ul. Grudziądzkiej w Toruniu.

Jadące z dużą prędkością BMW wjechało z impetem w przechodzące na pasach dwie kobiety - jak się później okazało, matkę i córkę. Ogromna siła uderzenia sprawiła, że ciała obydwu odnaleziono aż 50 metrów od miejsca wypadku.

52-latka i 18-latka zostały przetransportowane do szpitala, ale niestety nie udało się ich uratować. Wiadomo, że szły po zakupy do pobliskiego centrum handlowego, były w połowie pasów, kiedy uderzył w nie samochód. Przejście dla pieszych, na którym doszło do tragedii, nie ma sygnalizacji świetlnej.

Sprawca, 26-letni kierowca BMW, został zatrzymany na miejscu wypadku, był trzeźwy. Policja pobrała od niego krew do badań, żeby sprawdzić, czy nie był pod wpływem narkotyków. Mężczyzna jest teraz w policyjnym areszcie. Jemu ani pasażerce nic się nie stało, natomiast auto ma stłuczoną przednią szybę i reflektor.

RadioZET.pl/TVP Info/DW/MP