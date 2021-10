Dwie dziewczynki i chłopiec zostali potrąceni w czwartek w Zaborzu w województwie małopolskim. Dzieci trafiły do szpitala.

Do wypadku doszło w Zaborzu koło Oświęcimia. Dzieci wbiegły na pasy dla pieszych zza autobusu. Trafiły do szpitala – podała wieczorem oświęcimska policja. Rzecznik policji w Oświęcimiu asp. szt. Małgorzata Jurecka poinformowała, że pogotowie zabrało do szpitala dwie 8-latki i 7-letniego chłopca. Dzieci były przytomne.

- Po szczegółowych badaniach lekarskich okazało się, że jedna z dziewczynek doznała poważnego urazu głowy. Pozostałe dzieci też pozostały w szpitalu na obserwacji – podała policjantka.

Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze, dzieci wbiegły na przejście dla pieszych zza autobusu. - Policjanci ustalą dokładne okoliczności tego wypadku drogowego – dodała Małgorzata Jurecka.

RadioZET.pl/PAP