W wypadku w Zawierciu (woj. śląskie) poszkodowanych zostało siedem osób. Dwie z nich - starszy mężczyzna i czteroletnie dziecko - są ciężko ranne. Do szpitali przetransportowały ich śmigłowce LPR.

Do zderzenia trzech samochodów doszło w sobotę przed południem na skrzyżowaniu ulic Przyjaźni, Skarżyckiej oraz Pomrożyckiej. Przebiega tamtędy droga powiatowa 1730 S. Ruch został zablokowany. Policjanci zalecają objazd drogą krajową nr 78. Utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać w sobotę do późnego popołudnia.

Wypadek w Zawierciu. 7 rannych, w tym czteroletnie dziecko

Jak poinformowała Polską Agencję Prasową rzeczniczka zawierciańskiej policji mł. asp. Marta Wnuk, na skrzyżowaniu doszło do zderzenia opla, citroena i volkswagena passata. Ze wstępnych ustaleń wynika, że to kierowca opla, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, wymusił pierwszeństwo, doprowadzając do zderzenia z citroenem. Następnie uderzony został także volkswagen. Łącznie w samochodach było 13 osób.

- Oplem podróżowało pięć osób. Trzy z nich zostały ranne, w tym dwie - starszy mężczyzna i czteroletnie dziecko - ciężko. Poszkodowane są też cztery osoby jadące citroenem, nie ucierpiał natomiast kierowca ani żaden z pasażerów volkswagena - relacjonowała rzeczniczka.

Kierowcy wszystkich aut byli trzeźwi. Na miejsce wezwano kilka karetek pogotowia oraz dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (z Katowic i Kielc), które zabrały do szpitali najciężej rannych. Stan mężczyzny i dziecka określany jest jako ciężki.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP