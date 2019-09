Dramatyczny wypadek na drodze. Nie żyje policjant

Do wypadku doszło w piątek po godz. 20 na odcinku Szczekociny – Jędrzejów. Jak wstępnie ustalili policjanci, doszło do zderzenia czołowego opla zafiry, kierowanego przez 41-letniego policjanta, z ciężarówką. Po zderzeniu z oplem ciężarówka uderzyła jeszcze w voklswagena, który próbował włączyć się do ruchu z drogi podporządkowanej.

W sobotę rano policja przekazała, że uczestnik wypadku, 41-letni policjant z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, nie żyje.

RadioZET.pl/PAP