22-letni kierowca skody zakończył manewr wyprzedzania na masce innego samochodu. Do zdarzenia doszło w Zdzieszowicach na parkingu przed sklepem z materiałami budowlanymi. Jedna osoba trafiła do szpitala.

Wypadek zdarzył się 1 sierpnia, około godz. 18 w Zdzieszowicach w woj. opolskim. Skoda fabia zderzyła się z volkswagenem golfem.

Chociaż doszło do tego na parkingu przed jednym z marketów budowlanych, gdzie samochody jeżdżą zazwyczaj wolno, fabia skończyła podróż na masce i przedniej szybie golfa. Zdjęcia z wypadku opublikowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach.

Wypadek w Zdzieszowicach. Jedna osoba ranna

“Widok zastany przez strażaków był nietypowy co widać na zdjęciach” - skomentowali strażacy. We wpisie czytamy również, że w zderzeniu uczestniczyło pięcioro podróżnych. “Jedna osoba została zabrana do szpitala” - informują strażacy.

Radio Opole przekazało, że według ustaleń policji kierujący skodą 22-latek, wykonując manewr wyprzedzania, najechał na tył volkswagena golfa, skręcającego w lewo na parking obok sklepu. Następnie sprawca zdarzenia - kierowca skody - odbił się od krawężnika i uderzył w stojącego na parkingu forda, w którym nikogo nie było.

