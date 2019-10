Tragiczny wypadek cysterny z chemikaliami. Kierowca nie żyje

Do wypadku doszło we wtorek wieczorem. Kierowca cysterny przewożącej substancję chemiczną zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu i wpadł do rowu. Mężczyzna zginął na miejscu.

Jak przekazał sierż. szt. Przemysław Ratajczyk z dolnośląskiej policji, „w wyniku tego zdarzenia doszło do rozszczelnienia cysterny. Na miejsce przybyła jednostka ratownictwa chemicznego, której udało się zabezpieczyć wyciek. Na tę chwilę nie ma żadnego zagrożenia dla środowiska i okolicznej ludności”.

Na miejscu pracuje dziewięć zastępów straży pożarnej, policja oraz prokurator.

RadioZET.pl/PAP