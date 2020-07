Ciężarówka wjechała w osobówki. Aż 12 osób rannych, w tym małe dzieci

Do wypadku doszło w czwartek ok. godz. 14 na drodze krajowej nr 8 w dolnośląskiej miejscowości Szalejów Górny. Jak przekazał nadkom. Krzysztof Bal z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, ciężarówka najechała na samochody, które czekały na lewoskręt. - W wyniku tego zdarzenia jeden z tych pojazdów wyjechał na przeciwległy pas ruchu i doszło jeszcze do czołowego zderzenia – relacjonował.

Łącznie rannych zostało 12 osób, w tym pięcioro dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Wiadomo już, że dla dzieci nie ma bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Z kolei dwie osoby dorosłe bezpośrednio po przyjeździe służb ratowniczych zostały przewiezione do szpitala. Pozostałe czekają na zwolnienie się transportu medycznego.

Początkowo droga w miejscu wypadku była zablokowana. Obecnie wprowadzono ruch wahadłowy.

