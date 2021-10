Do wypadku doszło w miniony piątek wieczorem w miejscowości Trute w powiecie nowotarskim. Jak wstępnie ustalono, dwóch chłopców w wieku 12 i 13 lat, jechało wspólnie na hulajnodze elektrycznej i wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, zderzyło się z samochodem marki Peugeot Boxer.

Obaj z ciężkimi obrażeniami ciała zostali przetransportowani do szpitala w Krakowie – poinformował w poniedziałek Polską Agencję Prasową rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń.

Trute. Jechali jedną hulajnogą i zderzyli się z samochodem. W akcji śmigłowiec LPR

Jeden z chłopców został zabrany karetką, a drugi śmigłowcem LPR do szpitala w Krakowie. 24-letni mężczyzna kierujący peugeotem był trzeźwy.

"W maju została uregulowana kwestia bardzo popularnych w ostatnim czasie hulajnóg elektrycznych. Przepisy jasno określają zasady korzystania z tego typu urządzeń, a także wyszczególniają szereg praw i obowiązków, do których muszą stosować się ich użytkownicy" – przypomniał rzecznik KPP w Nowym Targu na stronie policji.

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Zabroniona jest jazda jedną hulajnogą we dwie osoby.

RadioZET.pl PAP/autor: Szymon Bafia/KPP w Nowym Targu