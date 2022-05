13-latek na motorowerze potrącił 5-latkę i uciekł. Dziewczynka trafiła do szpitala

Wypadek zdarzył się 1 maja na drodze w pobliżu miejscowości Wasiły w mazowieckiej gminie Dzierzgowo. - 5 letnia dziewczynka była pod opieką rodziców. Byli na wycieczce rowerowej - przekazała w poniedziałek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie asp. szt. Anna Pawłowska.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że na łuku drogi 13-latek jadący na motorowerze zderzył się z 5-letnią rowerzystką, po czym upadł na jezdnię, wstał i natychmiast odjechał z miejsca zdarzenia. Nastolatkowi towarzyszyło dwóch innych chłopców, w tym 12-latek, który kierował quadem. Wszyscy uciekli. To mieszkańcy powiatu mławskiego.

Wypadek w miejscowości Wasiły. 13-latek na motorowerze potrącił 5-latkę

- Potrącona dziewczynka upadła na pobocze. Doznała złamania nogi i urazu głowy. Dziecko jechało w kasku. Jako pierwszy na miejscu zdarzenia pomocy dziecku udzielał dzielnicowy z Wieczfni Kościelnej. Dziewczynka została przetransportowana do szpitala w Ciechanowie - wyjaśniła asp. szt. Pawłowska.



13-latek po zdarzeniu ukrył motorower w stodole, tam policjanci odnaleźli także quada, którym kierował 12-latek. - Troje nieletnich w obecności rodziców trafiło do mławskiej komendy policji, gdzie przeprowadzono czynności procesowe - zaznaczyła asp. szt. Pawłowska. Rzeczniczka mławskiej policji podkreśliła, że szczegółowo ustalane są przebieg i przyczyny zdarzenia oraz okoliczności dotyczące ucieczki z miejsca zdarzenia i nieudzielenia pomocy ofierze wypadku. Zapowiedziała jednocześnie, że sprawa zostanie skierowana do sądu rodzinnego.



Policja zwraca się z apelem do rodziców o wzmożony nadzór nad dziećmi. - Małoletni, jeżdżący motorowerami czy quadami to poważne zagrożenie, nie tylko dla nich samych, ale także innych uczestników ruchu drogowego. Brak nadzoru, odpowiedzialności i rozsądku ze strony dorosłych może doprowadzić do tragedii - oświadczyła asp. szt. Pawłowska. - Mławska policja apeluje o przekazywanie informacji na temat małoletnich osób, poruszających się pojazdami bez uprawnień po drodze i zapowiada surowe restrykcje - dodała rzeczniczka tej jednostki.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK