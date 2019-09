Dziecko na hulajnodze potrącone na pasach. Chłopiec jest w ciężkim stanie

Groźny wypadek we Włocławku. 9-letnie dziecko na hulajnodze zostało potrącone na przejściu dla pieszych. Chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala.

Do wypadku doszło we wtorek, około godziny 20, na ulicy Wiejskiej we Włocławku. 9-latek, który na hulajnodze przejeżdżał przez przejście dla pieszych, został potrącony przez kierującego fordem 51-latka.

Chłopiec w momencie zdarzenia był pod opieką ojca. W ciężkim stanie trafił do szpitala we Włocławku.

Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Wiadomo już, że kierowca był trzeźwy.

RadioZET.pl/wloclawek.naszemiasto.pl