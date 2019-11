Rozpędzony samochód staranował w sobotę przystanek autobusowy niedaleko skrzyżowania ulicy Zaporoskiej z Gajowicką na wysokości ronda Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu. Kierowca uciekł. Po południu policja znalazła jego auto.

Po wypadku we Wrocławiu wciąż poszukiwany jest kierowca samochodu, który w sobotę około południa, niedaleko ronda Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu, z impetem wjechał w przystanek autobusowy przy ulicy Zaporoskiej. W wypadku rannych zostało dwoje kilkuletnich dzieci. Zostały przewiezione do szpitala, ale ich życiu na szczęście nic nie zagraża.

Sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Samochód najprawdopodobniej porzucił. Policja znalazła już auto, które wygląda, jak samochód, który brał udział w wypadku. Jego kierowca nadal jest poszukiwany.

RadioZET.pl/PAP