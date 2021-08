Do wypadku we Wschowie doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych. Lubuscy policjanci ku przestrodze opublikowali film z monitoringu, na którym zarejestrowano potrącenie 10-letniego chłopca na hulajnodze.

Na filmie widać, jak 10-latka przejeżdżającego przez przejście na hulajnodze we Wschowie (woj. lubuskie) potrącił volkswagen passat. Nagranie jest dostępne m.in. na stronie lubuskiej policji.

Wschowa. Kierowca potrącił chłopca na hulajnodze. Dziecko trafiło do szpitala

Jak poinformował rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy, do wypadku doszło w poniedziałkowy wieczór. - 20-letni kierowca auta był trzeźwy, a chłopiec trafił na badania do szpitala. Na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń i wrócił do domu. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy, a sprawa znajdzie finał w sądzie – zapowiedział Maludy.

Przypomniał, że kierowca, zbliżając się do przejścia, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz zmniejszyć prędkość tak, by nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego będącego na przejściu lub na nie wchodzącego. Nowe przepisy nie zwalniają również pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności przy przechodzeniu przez jezdnię.

Policjanci apelują o ostrożność i szczególną uwagę w rejonie przejść dla pieszych, zarówno do kierowców, jak i pieszych. - Niezależnie, czy jesteśmy pieszym, czy kierowcą danego dnia, powinno nam jednakowo zależeć na naszym wspólnym bezpieczeństwie. Mówimy tu przecież o zdrowiu i życiu człowieka. Bądźmy rozważni i odpowiedzialni – zaapelował rzecznik.

RadioZET.pl/PAP/autor: Marcin Rynkiewicz