W miejscowości Czarnowo (woj. mazowieckie) doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką wojskową – poinformował w niedzielę mł. bryg. Karol Kierzkowski, rzecznik Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W wypadku poszkodowane zostały 23 osoby.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak donosi z kolei lokalny portal moja-ostroleka.pl, podróżujący żołnierze WOT mieli w Komorowie rozładowywać towar, który przyleciał z Chin na potrzeby walki z epidemią koronawirusa.

Na miejscu helikopter pogotowia ratunkowego

Do wypadku doszło przed godziną 18.00 na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Czarnowo w powiecie ostrołęckim. Zderzyło się tam auto osobowe z samochodem wojskowym, który wpadł do rowu.

Podróżowało nim 25 osób, samochodem osobowym trzy

– przekazał Kierzkowski.

Jak podał rzecznik Wojsk Obrony Terytorialnej ppłk Marek Pietrzak, w samochodzie było 26 żołnierzy. Większość to podchorążowie z Wojskowej Akademii Technicznej oddelegowani do walki z epidemią koronawirusa w ramach akcji "Bezpieczna Wiosna" oraz towarzyszący im żołnierze WOT. Wszyscy uczestniczący w wypadku są obecnie pod obserwacją, 10 jest hospitalizowanych w szpitalach w regionie, dwóch poszkodowanych przetransportowano dwoma śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Warszawy. Według rzecznika WOT ich stan nie zagraża życiu.

Rzecznik straży dodał, że poszkodowane w wypadku zostały 23 osoby; dwie z samochodu osobowego oraz 21 z ciężarówki. Na miejscu pracuje 25 strażaków. Przyjechało tam sześć pojazdów straży pożarnej i sześć karetek pogotowia.

Droga krajowa nr 60 jest obecnie całkowicie zablokowana.

RadioZET.pl/PAP/moja-ostroleka.pl