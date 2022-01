Nie żyje 8 osób. Tragiczny bilans sylwestrowej nocy

W noc sylwestrową od godziny 20 do 5 rano strażacy wyjeżdżali w Polsce 1001 razy. W pożarze budynku zginęła 1 osoba. Jest też 7 ofiar śmiertelnych innych zagrożeń - przekazał w noworoczną sobotę rzecznik komendanta głównego PSP brygadier Krzysztof Batorski.

Sylwestrowa noc nie upłynęła spokojnie. Strażacy wyjeżdżali na interwencje 1001 razy, z czego 610 razy do pożarów i 245 do miejscowych zdarzeń. W powiecie kozienickim w miejscowości Bąkowiec około godziny 21 doszło do pożaru budynku mieszkalnego. - Niestety jest jedna ofiara śmiertelna - przekazał brygadier Krzysztof Batorski.

- Ogólnie w samych pożarach 3 osoby zostały ranne. 7 osób nie żyje w związku z innymi zdarzeniami (chodzi m.in wypadki komunikacyjne), 39 osób potrzebowało pomocy lekarskiej - zaznaczył Batorski.

Zniszczone mieszkanie po wybuchu petardy

W Warszawie fajerwerki wywołały pożary w trzech miejscach. Dramatycznego sylwestra mieli właściciele mieszkania na Gocławiu przy ul. Jugosławiańskiej. Na ich balkon wpadła petarda, którą ktoś odpalił na chodniku pod blokiem. Lokal został zniszczony. Właściciel szuka odpowiedzialnych za to zdarzenie.

"Dziękuje osobie, która spaliła nam mieszkanie. Szukam osób, które widziały, kto odpalał tę petardę" - napisał na fb właściciel zniszczonego mieszkania na Gocławiu. Zamieścił też zdjęcia i film, na którym widać spalony balkon oraz okopcone ściany w mieszkaniu. Zniszczone zostało też okno balkonowe.

fot.

Jak przekazał asp. sztab. Łukasz Płaskociński z warszawskiej Państwowej Straży Pożarnej "na Gocławiu doszło do pożaru balkonu. Taka sama sytuacja miała miejsce na Targówku. Na Białołęce paliła się wiata przed budynkiem oraz zbiornik z gazem do ogrzewania". - Przyczyny pożarów wyjaśnia policja - dodał.

RadioZET.pl/PAP