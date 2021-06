Wyspowe zakażenia w Polsce. "Resort przygotowuje się na kolejną falę"

Polsce zagraża czwarta fala epidemii koronawirusa? Według ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, głównym ryzykiem pojawienia się kolejnej fali jest nowa mutacji wirusa, a nie zwiększenie naszej mobilności. Na razie są to rozproszone, "wyspowe" zakażenia. Powrót dzieci do szkół nie przyczynił się do ich wzrostu - zaznaczył we wtorek w Programie Pierwszym Polskiego Radia minister. Jak dodał, "resort zdrowia przygotowuje się na kolejną falę".

Czwarta fala epidemii koronawirusa może zaatakować w Polsce? Minister Niedzielski pytany o charakter obecnej epidemii zaznaczył, że w tej chwili mamy do czynienia z rozproszonymi ogniskami epidemii.

"Naprawdę mamy już bardzo wyspowe zakażenia. Mówię wyspowe w tym sensie, że one się pojawiają w kilku punktach i są one odosobnione" - wyjaśnił. Dodał, że dzięki temu, że nie są one liczne, to łatwo je opanować z punktu widzenia służb sanitarnych. "Są one szybko identyfikowane" - powiedział.

Czwarta fala epidemii w Polsce? Niedzielski: mamy obecnie wyspowe zakażenia

Minister zauważył jednak, że realnym zagrożeniem, które może przyczynić się do pojawienia się ewentualnej czwartej fali, jest nowa mutacja wirusa "wychodząca poza zakres szczepień ochronnych", choć na razie to nie ma miejsca, a nie mobilność ludności.

"My w Ministerstwie Zdrowia przygotowujemy się na jesień. Mamy oczywiście brany pod uwagę wariant, kiedy pojawi się kolejna fala, ale ja absolutnie nie chcę tutaj nikogo straszyć i przesądzać, że się pojawi, bo tego prawdopodobieństwa nie oceniamy zbyt wysoko. Natomiast my musimy się przygotować logistycznie" - powiedział.

Zdaniem szefa resortu zdrowia obecnie w Polsce dochodzimy do progu odporności populacyjnej. "Tutaj oczywiście można prowadzić dyskusję, czy to jest 60 czy 70 procent. Im więcej, tym lepiej. Tutaj są proste zależności. Gdy popatrzymy na to, co dzieje się wokół, czyli, że mamy do czynienia z ciągłym spadkiem liczby zakażeń - mamy na dodatek ten spadek, gdy luzujemy obostrzenia, czyli można by się spodziewać zupełnie innej reakcji pandemicznej - to wydaje się, że dochodzimy do tego progu odporności populacyjnej. Nawet zwiększając mobilność, aktywność społeczną, nie ma tak naprawdę żadnego odbicia po stronie wzrostu liczby zakażeń" - zauważył.

Jednocześnie wspomniał o prowadzonych badaniach seroprewalencji, czyli pokazujących, u ilu osób wytworzone zostały już przeciwciała. "Tutaj te wskaźniki w próbkach, które analizowaliśmy, dochodzą już do 60 proc., więc jak sumujemy efekt szczepienia i przechorowania, to jesteśmy już w okolicach 60 proc." - wyjaśnił.

Rząd zniesie wszystkie obostrzenia? Minister zdrowia: uczymy się na błędach

Minister zapytany o to, czy trend spadku epidemii utrzyma się przez całe wakacje powiedział, że "nie spodziewa się, by nasze wyjazdy, przebywanie na świeżym powietrzu generowały większe ryzyko".

Na sugestię, dlaczego przy takim scenariuszu rząd nie decyduje się na zniesienie wszystkich obostrzeń zaznaczył, że "uczymy się na własnych błędach", bo za każdym razem, gdy następowało to zbyt szybko, to pojawiała się kolejna fala.

"Teraz, jak popatrzymy na poziom obostrzeń, jaki mamy i będziemy mieli po 26 czerwca, bo to kolejna runda luzowania, to w tej chwili poziom liberalizacji jest tak naprawdę ogromny. Większość parametrów dopuszcza całkowitą aktywność, bo do limitów nie wchodzą osoby zaszczepione" - przypomniał.

RadioZET.pl/ PAP/ Polskie Radio 1