Do 12 lat więzienia grozi 23-latkowi, który potrącił w Wyszkowie na Mazowszu grupę osób na przejściu dla pieszych i uciekł z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy. Pogrążył go fakt, że prowadził pojazd po pijanemu. W środę policja poinformowała, że mężczyzna trafił do aresztu.