Wyższe mandaty a bezpieczeństwo na drogach. Polacy mają podzielone zdanie

Sondaż IBRiS na zlecenie Radia ZET przeprowadzono w dniach 1 i 2 lipca 2022 roku metodą CATI, na ogólnopolskiej próbie 1100 osób. 47 procent zapytanych uważa, że po zmianie taryfikatora polscy kierowcy jeżdżą obecnie bezpieczniej i bardziej przepisowo.

32,9 procent ankietowanych uważa, że nic się nie zmieniło i że Polacy jeżdżą tak, jak jeździli wcześniej, gdy mandaty były zdecydowanie niższe.

Surowsze mandaty wpłynęły na bezpieczeństwo na drodze. Sondaż dla Radia ZET

Co piąty respondent (20,1 procent), pytany przez IBRiS, czy polscy kierowcy jeżdżą obecnie bezpieczniej i bardziej przepisowo, odpowiedział, że nie.

Nowe stawki mandatów obowiązują od 1 stycznia 2022 r. Mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wynosi do 400 zł. Po przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h zapłacimy co najmniej 800 złotych, o 41-50 km/h - 1000 złotych, a w przypadku przekroczenia prędkości o 51-60 km/h nawet 1500 zł.

RadioZET.pl