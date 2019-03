Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Warszawska Manifa wyruszyła ok. godz. 14:30 z placu Defilad. Jej uczestnicy idą ul. Marszałkowską, Alejami Jerozolimskimi, Nowym Światem, ul. Świętokrzyską i wracają na plac Defilad.

Manifa to demonstracja organizowana co roku z okazji Dnia Kobiet. W tym roku w Warszawie odbywa się już po raz dwudziesty. Uczestnicy niosą transparenty, m.in. z napisami: „Moje cierpienie was nie uszlachetni”, „Feminizm trzyma gardę”, „Umiem gotować, zgotuję wam rewolucję”, „Seks tak, seksizm nie”, „Trzymam stronę kobiet”, „Chroń dzieci przed faszyzmem”, „Aborcja to nie zawsze dramat”.

Na trasie Manify z antyaborcyjnymi plakatami stanęli przedstawiciele Fundacji Życie i Rodzina.

„To my jesteśmy rewolucją”

Przed rozpoczęciem marszu przedstawicielki Porozumienia Kobiet 8 Marca wskazywały na powody manifestacji.

- Każdego dnia, na każdym kroku spotykamy się z nadużyciami wynikającymi z władzy. Wyzysk, dyskryminacja, wykluczanie mają się świetnie, a lata proszenia i upominania się o podstawowe rzeczy nie przyniosły żadnych realnych zmian dla grup opresjonowanych - mówiły.

Wyjaśniając tegoroczne hasło organizatorki wskazywały, że wierzą „w rewolucyjny potencjał siostrzeństwa, samoorganizacji i pomocy wzajemnej”.

„Nawiązujemy kontakty, budujemy nieoficjalne sieci wsparcia – uważamy, iż ma to o wiele większą wartość niż deklaracje polityków, że wreszcie pochylą się nad prawami kobiet. Mamy dość proszenia, by nas wysłuchano. Nie liczymy, że obecna władza – tak jak poprzednie, a zapewne również kolejne – coś nam da” - napisały w zapowiedzi wydarzenia.

Organizatorki demonstracji wskazywały, że chcą również wyrazić sprzeciw wobec osób stosujących przemoc - fizyczną, psychiczną, seksualną lub ekonomiczną. Stąd druga część tegorocznego hasła: „Dość litości dla przemocowych gości”.

8 marca - Dzień Kobiet

Międzynarodowy Dzień Kobiet, który obchodzony jest 8 marca, to święto ustanowione w 1910 r. dla upamiętnienia strajku 15 tys. kobiet, pracownic fabryki tekstylnej w Nowym Jorku, które 8 marca 1908 r. domagały się praw wyborczych i polepszenia warunków pracy. Właściciel fabryki zamknął strajkujące w pomieszczeniach fabrycznych. W wyniku pożaru zginęło wówczas 129 kobiet.

RadioZET.pl/PAP/JŚ