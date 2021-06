Youtuber Kruszwil został oskarżony o pobicie 66-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło 2 stycznia 2020 roku. Pan Edward poszedł na zakupy do sklepu "Społem" przy ulicy Pokoju w Szczecinie. W lokalu 20-letni "Kruszwil" próbował nagrać film na swój kanał na platformie YouTube. Po sprzeciwie ekspedientek wywiązała się awantura. Marek M., czyli "Lord Kruszwil" wymachiwał telefonem i mówił, że może nagrywać co chce.

Jak relacjonuje Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, znany Youtuber wyszedł ze sklepu, ale dalej miał się awanturować. Gdy pan Edward opuścił lokal, "Kruszwil" miał pokazać obraźliwy gest w jego kierunku. Mężczyzna podszedł do samochodu Youtubera. Według relacji rodziny, Marek M. miał wówczas wysiąść z auta i bez powodu uderzyć mężczyznę pięścią w twarz. Następnie odjechał. Pan Edward upadł na ziemię i na chwilę stracił przytomność.

Youtuber ''Lord Kruszwil'' miał pobić 66-latka. Mężczyzna zmarł

66-latek w następnych dniach skarżył się na bóle głowy. Był kilka razy u lekarza. Mężczyzna nie chciał zawiadomić policji, bo wstydził się, że uderzyła go dużo młodsza osoba. Zmarł 9 maja 2020 roku.

- Jego śmierć była zaskoczeniem dla rodziny, bo stan zdrowia i dotychczasowy sposób życia w żaden sposób nie wskazywały na to, by w jego organizmie działo się coś złego - powiedział mec. Krzysztof Tumielewicz, pełnomocnik rodziny zmarłego.

Żona zmarłego 66-latka zawiadomiła prokuraturę, bo jej zdaniem to właśnie uderzenie przed sklepem mogło przyczynić się do śmierci. Prokuratura odmówiła jednak zajęcia się sprawą. Adwokat rodziny zmarłego złożył akt oskarżenia bezpośrednio w jednym ze szczecińskich sądów. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zamierza przystąpić do tego procesu jako strona społeczna.

