Informację podała rodzina chłopca, która prowadzi poświęcony jego pamięci profil na Facebooku. Udostępniono tam również zdjęcie figurki przedstawiającej śpiącego kota. Post ma już ponad dwa tysiące udostępnień:

Kacperek zmarł w połowie listopada w wieku 8 lat z powodu guza mózgu, tzw. glejaka. Lekarze przez wiele miesięcy walczyli o jego życie. W czasie choroby chłopiec dostał kotka, który stał się jego najwierniejszym towarzyszem, zwłaszcza podczas ostatnich miesięcy i pobytu w szpitali. To właśnie z tego powodu rodzina postanowiła uhonorować zwierzę, zlecając wyrzeźbienie na grobie chłopca symbolizującej kota figurki.

Kochani zwracamy się z ogromną prośbą może ktoś coś wie. W nocy 27 listopada z grobu naszego synka Kacperka został skradziony kotek. Prosimy o udostępnianie tej informacji. Dołączamy zdjęcie kotka

- czytamy we wpisie, pod którym znalazło się już kilkaset pełnych wsparcia, ale też złości na sprawcę komentarzy. "Podłość ludzka nie zna granic", "Przecież to był jego Anioł Stróż", "Jakim to trzeba być człowiekiem żeby coś takiego zrobić" - to tylko niektóre z nich.

RadioZET.pl/Facebook