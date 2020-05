"Zabawa w chowanego". Ksiądz na mszy skomentował reportaż. "Gdzie był biskup?"

Ksiądz Andrzej Kuśmierski obejrzał dokument "Zabawa w chowanego" autorstwa bracia Sekielskich. Ojciec w trakcie mszy namawiał wiernych do obejrzenia reportażu o pedofilii wśród księży.

W sobotę, 16 maja swoją premierę na serwisie YouTube miał najnowszy dokument braci Sekielskich - "Zabawa w chowanego". Film jest kontynuacją tematu pedofilii w kościele katolickim w Polsce. Tym razem reportaż skupia się na wstrząsającym wątku, którego nie udało się ukazać w dokumencie "Tylko nie mów nikomu".

"Zabawa w Chowanego". Dokument poleca ksiądz Andrzej Kuśmierski

Ksiądz Andrzej Kuśmierski w trakcie niedzielnej mszy, która była odprawiona w Kościele św. Wojciecha we Wrocławiu, powiedział, że warto obejrzeć najnowszy dokument braci Sekielskich. Dominikanin wyjaśnić, że to "bolesny obraz krzywdy Kościoła, którą uczynił. Krzywdy, którą myśmy uczynili, odpowiednio i proporcjonalnie do pełnionych funkcji".

Pytam, gdzie ja byłem, gdzie byliście wy, gdzie był biskup X czy Y, gdzie byli inni wierni? Gdzie byli rodzice pokrzywdzonych? Gdzie były instytucje, także te kościelne? Gdzie jest Duch Święty? Czy 'otrzymaliśmy go i żyjemy w nim?

- cytuje słowa o. Andrzeja Kuśmierskiego portal Onet.pl.

W trakcie mszy duchowny dodał także, że Kościół zajmuje się czasami sprawami mało istotnymi. Milczy, gdy dzieje się prawdziwa krzywda.

"Nasza wiara jest często ideologią. Będziemy się kłócić i walczyć i oskarżać — czy komunię przyjęć na klęcząco, do ust, czy na ręce. A będziemy milczeć tam, gdzie dzieje się zło, gdzie brak jest dobra. Będziemy się sprzeczać, czy tyłem, czy przodem do ludzi odprawiać mszę świętą, czy zachować 30 minut postu, czy godzinę" - skwitował Dominikanin.

Oglądaj

RadioZET.pl/Onet