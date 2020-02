"Zabawa w chowanego". Znamy datę premiery nowego filmu Sekielskich o pedofilii

"Zabawa w chowanego" - to tytuł kolejnego filmu Tomasza i Marka Sekielskich, podejmującego tematykę pedofilii w polskim Kościele. Jeden z twórców ogłosił już oficjalną datę jego premiery.

Podobnie jak poprzedni film Sekielskich - "Tylko nie mówi nikomu" - także i "Zabawa w chowanego" została sfinansowana ze zbiórki crowdfoundingowej za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Kosztował jednak trzy razy mniej, bo jedynie 120 tys. złotych.

"Zabawa w chowanego" - nowy film braci Sekielskich

W niedzielę podczas Sekielski Sunday Night Live dziennikarz zapowiedział datę premiery nowego filmu. Ukaże się on 28 marca 2020 roku. Tego samego dnia, na specjalnych zamkniętych pokazach, obejrzą go patroni, którzy wsparli zbiórkę. - Wiem, że wielu z was niecierpliwie czekało. Czeka też - jak czytam w prasie branżowej - Jacek Kurski, aby w jakiś sposób przykryć nasz film - mówił Tomasz Sekielski (cytat za: wirtualnemedia.pl).

Myślę, że będzie to film na tyle ważny, mocny, że nawet jeśli Jacek Kurski stanie na głowie, zaklaszcze stopami, to nie przykryje tego, co w filmie pokażemy

- powiedział. Przypomnijmy, że bracia Sekielski przygotowują także dwa kolejne filmy - o aferze SKOK-ów oraz trzecią część tryptyku poświęconego pedofilii w Kościele Katolickim, która tym razem ma być poświęcona postaci Jana Pawła II.

"Tylko nie mówi nikomu" miał premierę 11 maja ubiegłego roku. Został udostępniony na platformie YouTube i w ciągu miesiąca od publikacji zanotował ponad 22 mln wyświetleń. Był też jednym z najgłośniejszych i najszerzej dyskutowanych polskich filmów ostatnich lat.

Oglądaj

RadioZET.pl/Wirtualne Media/YouTube