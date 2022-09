Auto dosłownie owinięte wokół drzewa. Nie żyją trzy osoby

Trzy osoby poniosły śmierć w wypadku drogowym, do którego doszło w sobotni wieczór na drodze krajowej nr 22 na wysokości wsi Żabczyn, w pow. słubickim (woj. lubuskie). Droga w tym miejscu była przez pewien czas zablokowana.

Jak poinformował dyżurny zielonogórskiego oddziału GDDKiA, do wypadku doszło w sobotę ok. godz. 19:30 na 8. kilometrze drogi krajowej nr 22. To jej odcinek między Kostrzynem nad Odrą a Słońskiem. W zdarzeniu brał udział jeden samochód osobowy.

Żabczyn. Wypadek na dk22. Nie żyją trzy osoby

Tragedia wydarzyła się w miejscowości Żabczyn w powiecie słubickim. O szczegółach poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

- Niestety, bilans wypadku okazał się bardzo tragiczny. Na miejscu zginęły trzy osoby podróżujące volkswagenem, którego kierowca z nieustalonej przyczyny zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo. Auto zostało kompletnie rozbite. Trwa ustalanie tożsamości ofiar - powiedział Maludy.

Na zdjęciach, które można znaleźć w mediach społecznościowych na profilu "Służby w akcji Kostrzyn nad Odrą", widać samochód, który dosłownie owinął się wokół drzewa.

Maludy dodał, że ustalaniem przyczyny i dokładnych okoliczności tragedii zajmują się policjanci pod nadzorem prokuratora. Przez kilka godzin na drodze powstały utrudnienia i konieczne były objazdy.

RadioZET.pl/PAP/Facebook