Zabił 7-letnią córkę i popełnił samobójstwo. Makabryczne odkrycie w Swarzędzu

Makabrycznego odkrycia dokonała w poniedziałek policja w Swarzędzu pod Poznaniem. W jednym z tamtejszych mieszkań znaleziono zwłoki 34-letniego mężczyzny i jego 7-letniej córki. Według wstępnych ustaleń śledczych doszło do rozszerzonego samobójstwa.

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii, do jakiej doszło w poniedziałek w podpoznańskim Swarzędzu. Według wstępnych ustaleń śledczych doszło do rozszerzonego samobójstwa - 34-latek zabił córkę, po czym sam odebrał sobie życie.

Ciała mężczyzny i jego córki znaleziono w jednym z mieszkań w Swarzędzu. Jak tłumaczył we wtorek Polskiej Agencji Prasowej rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak, "ojciec tej dziewczynki był w trakcie rozwodu z matką dziecka - byli w separacji i mieszkali oddzielnie". Dodał, że opieka nad dzieckiem była realizowana naprzemiennie.

- W poniedziałek matka dziecka miała odebrać córkę z przedszkola. Kiedy kobieta pojechała po córkę, okazało się, że dziecka w ogóle nie było tego dnia w placówce, więc zaniepokojona pojechała do domu, gdzie mieszkał mężczyzna. Kiedy nie mogła dostać się do mieszkania, ani skontaktować z 34-latkiem, zawiadomiła służby - przekazał Borowiak, cytowany przez PAP. - Kiedy policjanci dostali się do środka, okazało się, że zarówno mężczyzna, jak i dziewczynka nie żyją – poinformował rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prokurator Łukasz Wawrzyniak przekazał z kolei we wtorek, że - według wstępnych ustaleń śledczych - doszło do rozszerzonego samobójstwa. - W domu ujawniliśmy zwłoki 34-letniego mężczyzny i 7-letniej dziewczynki. Według biegłego, który był na miejscu, śmierć nastąpiła w mechanizmie uduszenia - mężczyzna się powiesił – powiedział Wawrzyniak.

Na czwartek zaplanowano sekcję zwłok. 34-letni mężczyzna był wcześniej skazany za znęcanie się nad żoną. Został wówczas także objęty zakazem kontaktowania się i zbliżania do kobiety.

