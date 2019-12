7-latek i jego rodzice zamordowani we własnym domu. Zatrzymano starszego syna

Do zbrodni w Ząbkowicach Śląskich doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Z niepotwierdzonych informacji wynika, że swoich rodziców i 7-letniego brata mógł zamordować 18-latek. On sam wezwał policję. Najpierw utrzymywał, że rodzina została zamordowana przez włamywaczy, później miał przyznać się do zabójstwa.

Młody mężczyzna jest w rękach policji, jeszcze dziś ma zostać przesłuchany i usłyszeć ewentualne zarzuty. Na miejscu zbrodni pracują śledczy i zabezpieczają ślady. Na razie nie chcą ujawniać więcej szczegółów. - Mogę jedynie potwierdzić, że doszło do przestępstwa. Nie żyją trzy osoby, w tym 7-letnie dziecko. Został już zatrzymany młody mężczyzna podejrzewany o to przestępstwo - przekazała Ilona Golec z biura prasowego Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich.

Do tej sprawy będziemy dziś wracać.

