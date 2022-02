Uprowadził i zabił 11-latka. Jest decyzja ws. optyka z Sosnowca

Tomasz M., który przyznał się do uprowadzenia i zabicia 11-letniego Sebastiana z Katowic, spędzi w areszcie kolejne trzy miesiące – orzekł sąd w Katowicach. Optyk z Sosnowca jest również podejrzany o wykorzystywanie seksualne dwojga innych dzieci.

Zabójstwo uprowadzonego 11-latka z Katowic zszokowało całą Polskę. Do zabicia chłopca w maju 2021 roku przyznał się 41-letni optyk z Sosnowca, za którym ciągnęła się pedofilska przeszłość.

W poniedziałek 14 lutego rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Waldemar Łubniewski przekazał PAP informację o przedłużeniu aresztu dla 41-latka. Pozostanie więc za kratami co najmniej do 18 maja.

Zabójstwo uprowadzonego 11-latka. Jest decyzja ws. Tomasza M.

Jednocześnie w czwartek 17 lutego katowicki sąd ma rozpoznać wniosek prokuratury ws. skierowania Tomasza M. na obserwację psychiatryczną. Lekarze psychiatrzy w opinii przesłanej po badaniach ambulatoryjnych nie byli w stanie przesądzić jednoznacznie czy był on poczytalny, gdy dochodziło do zarzucanych mu przestępstw.

Po obserwacji ma powstać pełna opinia, w której biegli powinni już kategorycznie wypowiedzieć się na temat stanu zdrowia psychicznego M. Jeśli biegli orzekną, że podejrzany nie był poczytalny, jego sprawa zostanie umorzona, a M. trafi do zakładu psychiatrycznego. Jeśli okaże się, że był świadomy swoich czynów – do sądu trafi akt oskarżenia.

Poza opinią sądowo-psychiatryczną prokuratura ma już także m.in. opinię sporządzoną przez biegłych seksuologów. Nie ujawnia jednak jej treści. Optyk z Sosnowca jest oskarżony łącznie o popełnienie siedmiu przestępstw – poza tymi dotyczącymi 11-latka również przestępstwa seksualnego na szkodę innego dziecka. Na początku 2022 roku prokuratura informowała, że mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący czynów o charakterze pedofilskim na szkodę małoletniego poniżej 15 lat. Ma też problem związany z posiadaniem pornografii dziecięcej – w trakcie badania dysków jego komputerów biegły znalazł pornografię dziecięcą w postaci ponad 200 zdjęć.

M. był przesłuchiwany już kilkanaście razy, za każdym razem miał przyznawać się do winy oraz składać obszerne wyjaśnienia. 11-letni Sebastian zaginął 22 maja 2021 r. - wyszedł na plac zabaw w Dąbrówce Małej w Katowicach. Nie wrócił do domu o godz. 19, ale wysłał mamie sms, w którym poprosił o zgodę na przedłużenie zabawy o pół godziny. Mama się zgodziła, Sebastian jednak nie wrócił do domu i nie nawiązał już kontaktu z bliskimi, wtedy mama chłopca zawiadomiła policję.

Z sekcji zwłok i dodatkowych badań wynikło, że przyczyną śmierci Sebastiana było uduszenie. Badania toksykologiczne wykluczyły, by zarówno podejrzany, jak i zabity chłopiec byli pod wpływem środków narkotycznych czy leków. W postępowaniu brano pod uwagę seksualne tło zbrodni. Śledczy nie komentują tego wątku, wskazując na "dobro postępowania".

RadioZET.pl/PAP