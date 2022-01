Optyk podejrzany o zabójstwo 11-letniego Sebastiana przebadany przez biegłych psychiatrów

Optyk z Sosnowca Tomasz M., który przyznał się do brutalnego zabójstwa 11-letniego Sebastiana, został przebadany przez biegłych psychiatrów - dowiedziało się Radio ZET. Jeżeli uznają, że był poczytalny, śledczy z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu będą mogli już sporządzić akt oskarżenia. Tomasz M. otrzymał obrońcę z urzędu.

Jak dowiedziało się Radio ZET, Tomasz M. został już przebadany przez biegłych psychiatrów, którzy zdecydują, czy w momencie dokonywania zbrodni był osobą poczytalną. Od tego zależą dalsze poczynania śledczych w tej sprawie.

Śmierć 11-letniego Sebastiana. Tomasz M. przebadany przez biegłych

- Jeżeli biegli stwierdzą, że był poczytalny, to wtedy prokurator przystąpi do skargi zasadniczej i będzie mógł sporządzić akt oskarżenia. Ale ta opinia również może być inna. Nie chcę teraz dywagować - tłumaczy rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Waldemar Łubniewski.

Tomasz M. w maju zeszłego roku porwał i brutalnie zamordował 11-letniego Sebastiana z Katowic. Podczas przesłuchań wielokrotnie przyznawał się do winy i opowiadał o szczegółach zbrodni. Mężczyzna usłyszał łącznie siedem zarzutów. Najpoważniejszy z nich to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 11-latka. Jego obrońca zapoznaje się z aktami sprawy.

Przypomnijmy, że 13 stycznia mężczyzna usłyszał cztery zarzuty dotyczące m.in. czynów pedofilskich wobec kolejnego małoletniego, także posiadania pornografii dziecięcej (mowa o 200 zdjęciach oraz nielegalnym oprogramowaniu komputerowym).

Prokuratura, uzasadniając to dobrem pokrzywdzonych i ich rodzin, nie ujawnia bliższych szczegółów - nie wiadomo, kiedy i w którym mieście doszło do przestępstw i w jakim wieku były ofiary. Śledczy podają jedynie, że było to w "okresie poprzedzającym zabójstwo Sebastiana".

