Zbigniew Ziobro na środowej konferencji prasowej odnosił się do porwania i zabójstwa 11-letniego Sebastiana z Katowic. 41-letni optyk, który przyznał się, że w minioną sobotę porwał, wywiózł do Sosnowca, a następnie zabił chłopca, trafił do aresztu. Podejrzanemu grozi dożywocie. W postępowaniu od początku brane było pod uwagę seksualne tło zbrodni, prokuratura nie chce tego komentować, tłumacząc to dobrem postępowania.

Ziobro chce ostrzejszych kar za przestępstwa pedofilskie

- To niezwykle smutne, że w takich okolicznościach musimy wracać po raz kolejny do propozycji zaostrzenia kar za brutalne przestępstwa pedofilskie, ale trudno uciec wobec tej refleksji wobec dramatu, jaki miał miejsce kilka dni temu na Śląsku - stwierdził minister sprawiedliwości. - Brakuje jakichkolwiek słów wyrazów współczucia dla rodziny, która przeżywa z całą pewnością ogromne cierpienie - zaznaczył.

Minister podkreślił, że "porwanie, a następnie zamordowanie dziecka, chłopca, przez pedofila, to czyn niezwykle bulwersujący, poruszający wszystkich". Zapowiedział również zaostrzenie kar dla przestępców dopuszczających się czynów pedofilskich.

- Naszym obowiązkiem jest podjąć po raz kolejny kwestię zaostrzenia kar wobec sprawców, którzy dopuszczają się tak okrutnych przestępstw o charakterze pedofilskim, a zwłaszcza przestępstw z użyciem brutalnej przemocy, brutalnej siły, przestępstw popełnionych po raz kolejny, czyli przestępstw niejako w recydywie - tak było w tym wypadku - a w szczególności przestępstw związanych z morderstwem, zabójstwem - powiedział minister.

Ziobro o zabójstwie 11-latka: ten przypadek pokazuje, że musi być adekwatna surowość

Ziobro wskazywał, że w kwestii zaostrzenia kar za pedofilię kilkukrotnie - "na różnych etapach prac legislacyjnych" - zderzał się z brakiem woli większości parlamentu albo prezydenta. - Zawsze znajdował się ktoś, kto mówił, że nie należy zaostrzać kar, bo zaostrzenia kar to droga donikąd - mówił.

Otóż musimy sobie powiedzieć jasno, że jest kategoria sprawców, niepoprawnych, mających skłonności do działań agresywnych i brutalnych, dla których jedynym skutecznym remedium jest ich izolacja, czasami do końca życia Zbigniew Ziobro

Ziobro apelował też do opozycji, by zabójstwo 11-letniego Sebastiana "skłoniło ją do zastanowienia się". Zdaniem szefa MS wobec najbrutalniejszych sprawców zbrodni pedofilskich państwo powinno pokazać konsekwencję i "bezwzględną surowość". - Nie możemy dawać im szansy, bo taka szansa dla przestępcy okazuje się być niestety dramatem dla dziecka, dla kolejnej ofiary. My powinniśmy dawać szanse dzieciom, że nigdy na takich ludzi nie natrafią - ani pod domem, ani na boisku, ani pod szkołą - mówił.

- Zamierzam ponowić propozycję zmian w Kodeksie karnym, które zmierzają do zaostrzenia kar za przestępstwa pedofilskie, zwłaszcza, jeśli chodzi o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy, okrucieństwa, (którym towarzyszy - PAP) uprowadzenie oraz oczywiście zabójstwa w takich okolicznościach - poinformował minister. Wyraził również nadzieję, że "nie usłyszymy znowu argumentu, że nie liczy się surowość kary, tylko nieuchronność". - Ten przypadek pokazuje, że nieuchronność nie zawsze działa. [...] Tu musi być adekwatna surowość - podkreślił Ziobro.

Jakie kary proponuje resort sprawiedliwości?

Jak przekazał z kolei zastępca Ziobry Michał Woś, resort planuje m.in. wprowadzić bezwzględne dożywocie oraz kategorię recydywy seksualnej, która będzie polegała na nadzwyczajnym obostrzeniu kary. - Pierwsza podstawowa zasada. Zmiana ogólnych zasad związanych z karami w kodeksie karnym. W tej chwili mamy kary do 15 lat pozbawienia wolności, później 25 lat i dożywocie. Chcemy wprowadzić karę jedną - karę pozbawienia wolności do 30 lat, a później dożywocie - wyjawił.

Wskazał, że resort sprawiedliwości chce wprowadzić nowe typy kwalifikowane przestępstwa zgwałcenia. - Dodatkowo w przypadku posługiwania się bronią palną wobec kobiety ciężarnej czy utrwalaniu obrazu i dźwięku z przebiegu czynu. W tej chwili jest to od 2 do 12 lat. Chcemy, żeby było od 3 do 25 lat pozbawienia wolności - podał wiceminister.

Zaznaczył też m.in., że obostrzenia objęłyby nowy typ przestępstwa, mianowicie zgwałcenie z następstwem w postaci śmierci człowieka. - W tej chwili za takie zgwałcenie od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Chcemy, żeby to było nie mniej niż 8 lat pozbawienia wolności do 30 lat, albo kara dożywotniego pozbawienia wolności - mówił.

11-letni Sebastian zamordowany. Sprawca trafił do aresztu

11-latni Sebastian zaginął w sobotę - wyszedł na plac zabaw w Dąbrówce Małej w Katowicach, miał wrócić do domu o godz. 19, ale wysłał mamie SMS-a, w którym poprosił o zgodę na przedłużenie zabawy o pół godziny. Mama się zgodziła, Sebastian jednak nie wrócił do domu i nie nawiązał już kontaktu z rodziną. Matka chłopca zgłosiła wówczas zaginięcie.

Na podstawie analizy zapisu kamer monitoringu, które zarejestrowały samochód marki ford w pobliżu placu zabaw, udało się wytypować potencjalnego sprawcę. Okazał się nim 41-letni mieszkaniec Sosnowca Tomasz M, z zawodu optyk. Mężczyzna został zatrzymany, a w rozmowie ze śledczymi przyznał się do uprowadzenia, a następnie zabójstwa 11-latka. Wkrótce policjanci odnaleźli ciało dziecka – było ukryte na budowie w sosnowieckiej dzielnicy Niwka - kilka kilometrów od Dąbrówki Małej, gdzie chłopiec mieszkał. Do sąsiedniego Sosnowca sprawca zawiózł go samochodem. Miejsce ukrycia zwłok M. wskazał tuż po zatrzymaniu.

Wiadomo, że mężczyzna ma na swoim koncie przeszłość pedofilską. W 2008 roku na terenie Siemianowic Śląskich porwał inne dziecko, któremu robił nagie zdjęcia, a następnie wypuścił. Został wówczas zatrzymany, a sąd skazał go na dwa lata więzienia w zawieszeniu na 5-letni okres próbny.

RadioZET.pl/PAP