Zabójstwo 13-letniej Patrycji z Bytomia. Tragedia rozegrała się w styczniu 2021 roku. Jak ustalili śledczy, 14-letni wówczas Kacper z zimną krwią zamordował swoją 13-letnią koleżankę, która była z nim w ciąży. Ciało 13-latki znaleziono w Piekarach Śląskich po kilkunastu godzinach od zgłoszenia zaginięcia. Patrycja 23 stycznia skończyłaby 14 lat.

Kacper sam wskazał policji miejsce zbrodni. – Nastolatek działał w afekcie. W tamtej strasznej chwili liczyło się dla niego tylko własne dobro. Nie myślał w ogóle o konsekwencjach swojego czynu. Zabił, bo przestraszył się reakcji swoich rodziców, gdyby się dowiedzieli, że 13-latka jest z nim w ciąży. Zwłaszcza swojego ojca, przed którym czuł respekt. Podejrzewam, że rodzice obojga dzieci nie wiedzieli, że oni ze sobą współżyją – mówiła w rozmowie z Faktem psycholog Izabela Kurzejewska.

Zabójstwo 13-letniej Patrycji z Bytomia. Jest decyzja ws. 15-letniego Kacpra

Jak informuje Gazeta.pl, 9 września Kacper trafił do Garwolina. Początkowo na okres czterech tygodni, jednak później ośrodek zwrócił się do sądu o przedłużenie obserwacji psychiatrycznej do sześciu tygodni. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach zgodził się na takowe rozwiązanie.

Nie wiadomo, co stanie się z 15-latkiem po zakończeniu obserwacji. Tomasz Pawlik, rzecznik Sądu Okręgowego w Gliwicach, w rozmowie z Gazetą.pl zaznaczył, że obecnie w sprawie trwają czynności. Kluczowe będzie pozyskanie opinii biegłych z Zespołu Diagnostycznego przy Schronisku dla Nieletnich, Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych oraz biegłych psychiatrów z Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie.

Sąd ma teraz zadecydować i przedłużeniu pobytu Kacpra w schronisku dla nieletnich. - Obecnie nie jest znany termin rozprawy, zostanie wyznaczony dopiero po uzyskaniu wszystkich niezbędnych opinii biegłych - przekazał w rozmowie z Gazeta.pl sędzia Tomasz Pawlik.

15-latek na pewno nie trafi do więzienia, bo w momencie popełnienia zbrodni nie miał ukończonych 15 lat. W tej chwili istnieją dwa rozwiązania: nastolatek może trafić do zakładu poprawczego, z którego wyjdzie po ukończeniu 21. roku życia, albo do ośrodka psychiatrycznego.

