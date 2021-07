Jakub B. przyznał się, że w grudniu 2020 roku zamordował swoją dziewczynę, 16-letnią Annę. W Sądzie Okręgowym w Siedlcach rozpoczął się proces w tej sprawie.

20-latek przeprosił rodzinę zamordowanej dziewczyny i szczegółowo opisał, jak pozbawił ją życia. - Tego popołudnia, gdy zabiłem Annę, spotkaliśmy się u mnie w domu. Chciałem na poważnie z nią porozmawiać, bo wydawało mi się, że ma innego chłopaka. Ona nie zaprzeczyła i powiedziała, że chce ze mną zerwać – mówił Jakub B., cytowany przez Super Express.

Zabójstwo 16-letniej Anny. Jakub B. opowiedział, dlaczego udusił swoją dziewczynę

Jakub B. wyjaśnił sądowi, że bardzo rozzłościł się tym, że dziewczyna chce zakończyć związek. – Bardzo się wkurzyłem, bo kochałem ją. Wyciągnąłem pasek ze spodni i zarzuciłem jej na szyję. Zaciskałem go coraz mocniej i mocniej. Ona broniąc się, włożyła ręce między pętlę, a szyję. Nie zważałem na to, bo miałem dwa końce paska, więc zaciskałem go, aż przewróciliśmy się. Anka przestała oddychać. Nie pamiętam, co wtedy myślałem, ale wiedziałem, że muszę szybko pozbyć się ciała – powiedział oskarżony.

fot. ANDRZEJ WOZNIAK/AGENCJA SE/East News

20-latek opowiedział następnie sądowi, w jaki sposób ukrył ciało Anny. – Wziąłem saperkę i zniosłem ją do bagażnika ze wszystkimi jej rzeczami. Ruszyłem w stronę najbliższego lasu. Kilkanaście minut szukałem miejsca, gdzie mogę zakopać Ankę, bo było już ciemno. Zakopałem ją w lesie jakieś 20 metrów od gruntowej drogi – zeznał Jakub B. cytowany przez Super Express.

Jakub B. początkowo udawał, że jest zaskoczony zaginięciem dziewczyny i pomagał rodzinie w poszukiwaniach. - W domu pozostał jej telefon, na który gdy Ania nie wróciła do domu, zadzwoniła jej siostra. Razem z nią udawałem, że szukam Anki. Byliśmy nawet na policji - powiedział. 20-latek znalazł się wśród podejrzanych, ponieważ trop prowadził do jego domu w Zbuczynie. Przyznał się po przesłuchaniu przez policję i wskazał miejsce, w którym ukrył ciało.

Znajomi Anny mówili, że skarżyła się na chłopaka. – Że nie pozwala jej na nic, że zawsze musi wiedzieć, gdzie ona jest. Był okropny wobec niej. Często sprawiał jej przykrość. Był toksyczny – mówiła szkolna przyjaciółka Ani w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”. Znajomi dziewczyny twierdzili też, że czasem był wobec niej agresywny.

16-letnia Anna zaginęła 3 grudnia. Policja przyjęła zgłoszenie następnego dnia około 1 w nocy. Ciało odnaleziono 6 grudnia. Było zakopane w lesie w miejscowości Osiny. 16-latka miała na szyi zaciśnięty pasek, którym ją uduszono.

RadioZET.pl/"Super Express"/"Gazeta Wyborcza"/oprac. AK