Sekcja zwłok nie dała jednoznacznej odpowiedzi co do przyczyn śmierci 42-letniej Moniki W.-S. O jej zabicie podejrzany jest były partner. Policjanci znaleźli ciało kobiety kilka dni temu, a kilka miesięcy po zaginięciu. Było zakopane w lesie koło Poręby pięć metrów pod ziemią.

Ciało 42-letniej Moniki W.-S. było zakopane w 5-metrowym dole w lesie w Porębie na Śląsku. Mieszkanka Jaworznika była poszukiwana od lipca. Do zabójstwa przyznał się jej były partner.

Śledztwo ws. zabójstwa kobiety prowadzi Prokuratura Okręgowa w Częstochowie. Śledczy przesłuchali już jej byłego partnera, 39-letniego Mariusza P. oraz dwóch mężczyzn z powiatu zawierciańskiego. Na podstawie ich zeznań udało się ustalić miejsce ukrycia zwłok kobiety.

Zabójstwo 42-letniej Moniki W.-S. Nowe fakty

Eksperci z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przeprowadzili sekcję zwłok, ale nie dała jednoznacznej odpowiedzi co do przyczyn śmierci 42-letniej kobiety.

– Po wykonanej sekcji biegli z zakresu medycyny sądowej stwierdzili, że dla ustalenia przyczyny zgonu i mechanizmu odniesionych obrażeń konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań histopatologicznych – powiedział Radiu ZET prokurator Tomasz Ozimek z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Prokurator dodał, że prowadzone będą także badania toksykologiczne. Na wyniki trzeba poczekać około miesiąca.

