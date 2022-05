Zabójstwo dziennikarza w Parku Śląskim. Jest list gończy za Kamilem Żyłą

Chorzowscy policjanci poszukują Kamila Żyły, podejrzanego o zabójstwo dziennikarza w Parku Śląskim w Chorzowie. Chorzowska Prokuratura wydała za poszukiwanym list gończy, a Sąd Rejonowy w Chorzowie zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

List gończy rozesłano kilka godzin po decyzji chorzowskiego sądu, który uwzględnił wniosek prokuratury o aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące – był to konieczny warunek do rozpoczęcia oficjalnych poszukiwań. Prokuratura chce, by podejrzany był także ścigany poza granicami Polski. O wydanie za nim ENA śledczy muszą wystąpić do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Kamil Żyła poszukiwany przez policję. Wystosowano list gończy

Policja apeluje o kontakt do wszystkich osób, które mają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu podejrzanego. Można dzwonić pod numery: 47 85 452 55 lub 112, a także napisać e-mail na adres dyzurny@chorzow.ka.policja.gov.pl.

Komunikat z rysopisem i zdjęciem podejrzanego został po południu opublikowany na stronie internetowej chorzowskiej policji. Kamil Żyła był ostatnio zameldowany w Jastrzębiu-Zdroju, w sierpniu skończy 35 lat. Poszukiwany ma 175-180 cm wzrostu, waży ok. 75 kg, ma szczupłą sylwetkę i brązowe oczy. Ma ciemne włosy, które – jak podają śledczy – mógł zafarbować na jasny blond. Znakiem szczególnym jest wytatuowane logo klubu FC Barcelona.

Dziennikarz i współpracownik stacji TVN Paweł K. został zamordowany w swoim samochodzie w nocy z 26 na 27 marca w Chorzowie. Sprawca zakradł się do auta zaparkowanego w pobliżu stadionu GKS Katowice i zaatakował mężczyznę, który siedział w samochodzie razem z kobietą. Po ataku na dziennikarza to ona zawiozła go na pogotowie. Mężczyzna otrzymał ponad 50 ciosów nożem. Nie udało się go uratować.

1 kwietnia chorzowska prokuratura sformułowała zarzuty i wniosła o aresztowanie Żyły - męża kobiety, która spotkała się tego wieczoru z dziennikarzem. Jest on też podejrzany o zamontowanie na samochodzie żony urządzenia lokalizującego, z którym kobieta jeździła prawdopodobnie kilka dni. Zarzuty w tym wątku śledztwa usłyszał też znajomy Żyły, który miał mu pomóc w śledzeniu żony. Miał on kupić kartę SIM, która znalazła się w lokalizatorze, zarejestrować ją na swoje nazwisko i przekazać domniemanemu sprawcy zabójstwa.

RadioZET.pl/PAP/KMP w Chorzowie