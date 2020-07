Rodzinna tragedia w domu w Krzemieniewie w gminie Czarne na Pomorzu. Wezwani na miejsce człuchowscy policjanci znaleźli martwe małżeństwo. Wstępne ustalenia wskazują na to, że to mąż zastrzelił żonę, a następnie sam odebrał sobie życie.

Do tragedii doszło w czwartek o poranku. Człuchowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o postrzeleniu w domu w Krzemieniewie, w gminie Czarne.

Kom. Alicja Ceitel z KMP w Człuchowie potwierdziła, że ofiary to małżeństwo i wstępne ustalenia wskazują na to, że to mąż zastrzelił żonę, a następnie siebie. Dodała, że nie ma informacji o innych osobach pokrzywdzonych w zdarzeniu.

Na miejscu zdarzenia trwają czynności pod nadzorem prokuratora Prokuratury Rejonowej w Człuchowie.

RadioZET.pl/PAP