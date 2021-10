Sąd Apelacyjny w Gdańsku skazał na karę dożywotniego więzienia w piątek 38-letniego Pawła S., oskarżonego o zamordowanie siekierą 33-letniej żony. Do zbrodni doszło w czerwcu 2020 r. w Sierakowie Słupskim (woj. pomorskie). Wyrok jest prawomocny. Zabójstwo zostało dokonane na oczach dwójki dzieci.

Sąd zmienił tym samym wyrok niższej instancji. W czerwcu tego roku Sąd Okręgowy w Słupsku skazał mężczyznę na 25 lat więzienia oraz zapłatę zadośćuczynienia na rzecz trójki małoletnich dzieci w kwocie po 100 tys. zł. Paweł S. został też uznany winnym znęcania się psychicznego i fizycznego nad pokrzywdzoną Katarzyną S. od kwietnia 2017 do maja 2020 roku oraz posiadania znacznej ilości amfetaminy.

Apelację od tego wyroku wniosła prokuratura oraz obrońca oskarżonego. Prokuratura wnosiła o karę dożywotniego więzienia, argumentując, że zabójstwo miało charakter przemyślany. Obrońca twierdził zaś, że zabójstwo stało dokonane w afekcie, w stanie silnego wzburzenia emocjonalnego, co jest zagrożone karą do 10 lat więzienia.

Zabił żonę siekierą. Resztę życia spędzi za kratkami

Przewodniczący składu sędziowskiego Sądu Apelacyjnego Wojciech Andruszkiewicz podkreślił w ustnym uzasadnieniu wyroku, że oskarżony działał z bezpośrednim zamiarem zabójstwa. - Uderzenie siekierą było silne. Sam oskarżony w wyjaśnieniach dowodził, że oburącz trzymając siekierę w rękach, o wadze 2,5 kilograma, uderzył częścią metalową w poprzek kręgosłupa – mówił sędzia.

Sąd stwierdził, że cios ten spowodował m.in. natychmiastowe przecięcie rdzenia kręgowego, zmiażdżenie kręgosłupa oraz niedowład kończyn, który sprawił, że kobieta upadła na ziemię. - Później jeszcze uderzenie dwukrotne w głowę – częścią metalową siekiery, uderzenie w rękę i w łydkę żony – mówił sąd.

Do tragedii doszło 17 czerwca 2020 roku na działce ogrodowej we wsi Sierakowo Słupskie. 38-latek zadał swojej żonie pięć ciosów siekierą m.in. w głowę i plecy. W wyniku odniesionych ran kobieta zmarła po pięciu dniach. Katarzyna S. osierociła troje dzieci, w tym dwoje pochodzących z małżeństwa z Pawłem S. Do zbrodni doszło, gdy małżeństwo S. rozstało się po siedmiu latach związku i postanowiło wziąć rozwód. Paweł S. wynajął mieszkanie, bywał jednak u żony, gdy odwiedzał dzieci.

Przed sądem niższej instancji Paweł S. mówił, że był pewien, iż żona zgodzi się na warunki rozwodu, a on może swobodnie przebywać na ich działce. Dlatego też umówił się na niej na grilla ze swoim przyjacielem. Katarzyna S. była tam z dwójką dzieci. Małżonkowie siedzieli z dala od siebie, każde w swoim towarzystwie. W pewnym momencie kobieta miała ruszyć w stronę Pawła S. Według wyjaśnień Pawła S., w reakcji na prowokację ze strony żony poszedł do pomieszczenia gospodarczego, skąd wziął siekierę i zaatakował nią kobietę.

RadioZET.pl/PAP - Robert Pietrzak