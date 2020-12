O sprawie śmierci 72-latki jako pierwszy poinformował lokalny portal iszczecinek.pl. Jej zwłoki znaleziono w jednym z mieszkań w Starym Chwalimiu (pow. szczeciniecki, woj. zachodnipomorskie). Nieoficjalnie wiadomo było, że mogła zostać uduszona, nieznana była jednak tożsamość sprawcy. Teraz wiadomo już, że jest nim 79-letni partner kobiety.

Zabójstwo w Starym Chwalimiu. 79-latek udusił swoją partnerkę

Prok. Ryszard Gąsiorowski powiedział, że mężczyzna przyznał się do zabójstwa swojej partnerki. Grozi mu dożywocie. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o trzymiesięczny areszt wobec podejrzanego, we wtorek ma on zostać rozpoznany. - Został przesłuchany w szczecineckiej prokuraturze w poniedziałek. Złożył wyjaśnienia" – przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową prok. Gąsiorowski.

Według relacji podejrzanego jego partnerka, z którą kupił mieszkanie w Starym Chwalimiu i które ona już zajęła na stałe, a on do niej przyjeżdżał z Nowogardu, od kilku dni była na niego zdenerwowana, pokrzykiwała, nie wyjaśniając dlaczego.

W nocy z soboty na niedzielę doszło między nimi do kłótni. 79-latek miał tłumaczyć w prokuraturze, że w nagłej złości chwycił kobietę za szyję i udusił. Ciało położył na łóżku. Wstępne wyniki sekcji zwłok potwierdzają jego wersję zdarzeń.

Po zabójstwie, w niedzielę 79-latek pojechał do Nowogardu. Zanim sam zgłosił się na policję i został zatrzymany, powiedział o zbrodni swoim bliskim.

Chcesz otrzymywać więcej takich informacji? Śledź Kronikę Kryminalną Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/iszczecinek.pl