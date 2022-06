21-latek brutalnie zamordował własną matkę. Nowe fakty w zagadkowej sprawie

Ireneusz K. trafił do aresztu tymczasowego, w którym przebywa do dziś. Jak podaje lokalna "Gazeta Wyborcza", sąd przychylił się do wniosku prokuratury. 21-latek zostanie poddany leczeniu w szpitalu psychiatrycznym. Istnieje bowiem obawa, że może ponownie zabić.

Zabójstwo Marioli K. w Szamotułach. Jej 21-letni syn nie pójdzie do więzienia

Prokuratura Rejonowa w Koninie skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu wniosek o umorzenie postępowania wobec mężczyzny i zastosowanie wobec niego środka zabezpieczającego w postaci pobytu w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym. Przypomnijmy, we wrześniu 2021 roku 20-letniemu wówczas Ireneuszowi K. postawiono zarzut zabójstwa z art. 148 par. 1 k.k.

Śledztwo zakończyło się w czerwcu 2022 roku. Jak podaje poznańska "Gazeta Wyborcza", prokuratura czekała na opinię biegłych psychiatrów. Sprawa od początku była tajemnicza. Ireneusz K. nie przyznał się do winy. Jego zeznania były niespójne i nielogiczne, dlatego śledczy stwierdzili, że konieczne będzie zbadanie poczytalności 21-latka.

Biegli uznali ostatecznie, że mężczyzna w chwili popełnienia zbrodni nie był w stanie kierować swoim postępowaniem. U mężczyzny rozpoznano zespół paranoidalny połączony z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, które sprzyjają rozwojowi choroby psychicznej.

Do tragedii doszło 28 września ubiegłego roku na ulicy Poznańskiej w Szamotułach. Ciało 55-letniej kobiety odkryto w jednej z kamienic. Ceniona katechetka Mariola K. uczyła w miejscowej Szkole Podstawowej nr 1. Kandydowała także na miejską radną.

Ofiara zginęła od dwóch ciosów zadanych nożem w okolice podbrzusza i potylicy. - Jeden przerwał tętnicę kręgową i doprowadził do krwotoku wewnętrznego i śmierci nagłej, gwałtownej pokrzywdzonej – tłumaczył Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, cytowany przez "Głos Wielkopolski".

Sprawca tragedii wielokrotnie miał być hospitalizowany w zakładach psychiatrycznych. Ostatni raz do 10 września 2021 roku. Matkę zabił 18 dni po opuszczeniu placówki.

RadioZET.pl/"Gazeta Wyborcza"/"Głos Wielkopolski"