Do zabójstwa sołtysa doszło w środę, 8 lipca, po południu. Mężczyzna wszedł do domu sołtysa i oddał w jego kierunku strzały. Groził też pozbawieniem życia córce sołtysa. Następnie uciekł.

Bliscy ofiary poinformowali służby, które rozpoczęły obławę na 57-latka. Zaangażowało się w nią 350 policjantów podległych komendom wojewódzkim w Krakowie i Radomiu.

Krótko po północy w czwartek uzbrojony 57-latek wrócił na swoją posesję. Policjanci nie zdążyli go zatrzymać – mężczyzna „przy użyciu broni palnej popełnił samobójstwo”. - Znalezioną przy nim broń zabezpieczono - poinformowała dziś prokuratura.

57-letni mieszkaniec Zbrzy przyszedł na posesję 61-letniego sołtysa tej wsi, a następnie wszedł do jego domu, gdzie przy użyciu nielegalnie posiadanej broni palnej oddał do niego co najmniej dwa strzały z ostrej amunicji, które ugodziły pokrzywdzonego między innymi w głowę. Obrażenia od postrzałów okazały się śmiertelne. Bezpośrednio po zdarzeniu sprawca groził jeszcze śmiercią córce pokrzywdzonego 61-latka, która w tym czasie przebywała w domu, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia swoim samochodem