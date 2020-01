Zarzuty przekroczenia uprawnień - mają dwaj policjanci z Gryfina (woj. zachodniopomorskie), którzy pobili 27-letniego mężczyznę. Wkrótce zostaną wydalenie ze służby, grozi im do pięciu lat więzienia.

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Policjanci bez powodu pobili 27-latka. Kamera monitoringu w Nowym Czarnowie nagrała jak mundurowi atakują go przy próbie wylegitymowania.

Mundurowi patrolowali ulice Starego Czarnowa, gdy ok. godz. 23 zauważyli mężczyznę na ławce. Gdy ten zaczął od nich odchodzić jeden z policjantów złapał go, posadził na ławce i kilkukrotnie uderzył. Drugi z mundurowych podduszał i uderzał go po głowie.

27-latek nie stawiał żadnego oporu. Po brutalnej interwencji policjanci wsadzili go do radiowozu i odjechali.

Sprawą zajmuje się prokuratura i biuro spraw wewnętrznych. Wkrótce policjanci mają zostać wydaleni ze służby.

Oglądaj

RadioZET.pl/BCh