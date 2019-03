Blisko 400 interwencji strażaków w związku z silnym wiatrem. Poszkodowany ratownik

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

367 zdarzeń związanych z silnym wiatrem odnotowano na terenie województwa zachodniopomorskiego od 8 rano w poniedziałek. Jeden ze strażaków został poszkodowany podczas interwencji – poinformował PAP rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie mł. kpt. Tomasz Kubiak.

Strażacy usuwali głównie powalone drzewa i połamane gałęzie, uszkodzonych zostało 17 dachów budynków. Jak podał Tomasz Kubiak, nikt z mieszkańców województwa nie ucierpiał w zdarzeniach.

Najwięcej interwencji było w Szczecinie i okolicach, ale także w powiatach nadmorskich: kamieńskim czy kołobrzeskim.

Do godz. 13 obowiązuje ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o możliwości wystąpienia silnego wiatru w całym województwie. W pasie nadmorskim może wiać w porywach do 110 km/h, w głębi lądu – do 85 km/h.

IMGW ostrzega także przed silnym sztormem – nawet do 9-10 stopni w skali Beauforta.

RadioZET.pl/PAP/BM